«Она угрожала высадить меня». Потапова пожаловалась на бортпроводницу United Airlines

25-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова в социальных сетях опубликовала пост, в котором пожаловалась на грубое обращение бортпроводницы United Airlines во время перелёта в Нью-Йорк.

«Никогда раньше не сталкивалась с чем-то подобным, но прямо сейчас я просто не могу молчать. Как профессиональный спортсмен я много путешествую по всему миру, но впервые испытываю такой уровень неуважения, грубости и в какой‑то мере дискриминации. По моему мнению, бортпроводники должны помогать пассажирам, а не создавать им проблемы. Сегодня в рейсе из Хьюстона в Нью‑Йорк, рейс UA678, я столкнулась с бортпроводницей, которая неоднократно, казалось, специально создавала для меня проблемы без видимой причины.

Она была крайне груба и по отношению ко мне лично, и в том, как обращалась с моей собакой. Она также неоднократно упоминала мой статус и угрожала высадить меня с рейса из‑за этого. Её зовут Мэри. Я искренне надеюсь, что ваша авиакомпания ра