Стаббс — о Гауфф: Кори выглядит просто отлично. Её подача стала намного плавнее

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказалась о прогрессе двукратной чемпионки мэйджоров американки Кори Гауфф.

«Должна сказать, Кори выглядит просто отлично. И вот почему – потому что её подача стала намного плавнее, чем раньше. Я очень хорошо знаю Гэвина, её тренера по биомеханике подачи, который помогал Соболенко. После матча я написала ему сообщение: «Гэвин, молодец, подача выглядит отлично».

Продолжится ли такая же ситуация на Открытом чемпионате США, где на неё будет оказываться гораздо больше давления? Я не знаю. Но надеюсь, что так и будет, потому что, если это произойдёт, её будет очень трудно обыграть. То, как она играла на этой неделе, напоминало её победу на US Open пару лет назад», — приводит слова Стаббс Tennis Head.