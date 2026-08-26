Стаббс — о Винус Уильямс: она по-прежнему привлекает зрителей, продаёт билеты

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс отреагировала на мнение, что семикратной чемпионке мэйджоров Винус Уильямс нужно перестать выдавать уайлд-кард на турниры.

«Я позволю Винус самой решить, когда она хочет завершить карьеру, и позволю организаторам турниров самим решать, когда они не захотят предоставлять ей уайлд-кард. Она по-прежнему привлекает зрителей, по-прежнему продаёт билеты, и людям нравится смотреть, как она играет.

Пока организаторы турнира не решат, что кому-то другому важнее предоставить уайлд-кард, это уже их дело. Буду с вами предельно честна. Сегодня я тренировалась с ней на теннисном корте, и я никогда не видела человека, который так любил бы теннис. Она тренируется часами напролёт.

Если вы думаете, что она просто приходит и играет, не прилагая усилий, вы глубоко ошибаетесь. Сегодня она провела на корте почти три часа. Она прилагает усилия; много работает. Дума