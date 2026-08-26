«Получил огромное удовольствие от игры с Дианой». Рууд — о миксте со Шнайдер

20-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался об игре в миксте с россиянкой Дианой Шнайдер, занимающей 16-е место в рейтинге WTA, на US Open — 2026.

«Получил огромное удовольствие от игры в паре с Дианой на US Open. Провели отличные матчи, была потрясающая атмосфера, хорошая победа в первом круге, а в четвертьфинале мы выложились по максимуму. Спасибо, Диана, и спасибо US Open за этот увлекательный турнир. Теперь всё внимание — на одиночный разряд», – написал Рууд на своей странице в соцсети.

Ранее в первом круге микста дуэт Каспера и Дианы одолел американскую пару Джессики Пегулы и Тейлора Фрица со счётом 4:2, 4:1. Однако в четвертьфинале турнира они не сумели переиграть россиян Андрея Рублёва и Мирру Андрееву. Матч закончился со счётом 1:4, 5:4 (11:9), [5:10].