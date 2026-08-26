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«Должны были дать ещё с самого начала». Навратилова — об уайлд-кард Вавринки на US Open

«Должны были дать ещё с самого начала». Навратилова — об уайлд-кард Вавринки на US Open
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Обладательница 18 титулов турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова отреагировала на предоставление трёхкратному чемпиону мэйджоров Стэну Вавринке уайлд-кард в основную сетку US Open — 2026.

«Ну наконец-то! Должны были дать ещё с самого начала» — написала Навратилова в социальных сетях.

Изначально организаторы соревнований отказали завершающему карьеру Вавринке в выдаче карты в основную сетку, отдав последнее приглашение Патрику Кипсону. Сегодня стало известно, что американец снялся с соревнований из-за травмы руки и Стэн получил уайлд-кард.

US Open — 2026 пройдёт с 30 августа по 13 сентября. Действующий чемпион соревнований — испанец Карлос Алькарас.

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