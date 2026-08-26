«Он величайший в истории». Пегула — о том, кого из игроков хотела бы видеть своим тренером

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, кого из игроков хотела бы видеть в своей тренерской команде.

— Какого игрока ты была бы не против видеть своим тренером?

— Наверное, Новака Джоковича, потому что он величайший в истории. Мне было бы очень интересно узнать, что происходит у него в голове с тактической точки зрения во время матча. Есть и другие великие игроки – например, у Серены [Уильямс] была невероятная подача, она была настолько мощной. Не знаю, что она могла бы мне посоветовать, наверное, сказала бы: «Просто подай навылет». А я бы ответила: «Я так не умею».

Мне кажется, Роджер Федерер был настолько талантлив, что многое у него получалось естественно, а у Надаля была невероятная