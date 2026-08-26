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«Это стало бы шоком». Анисимова выступила против пятисетовых матчей у женщин на ТБШ

«Это стало бы шоком». Анисимова выступила против пятисетовых матчей у женщин на ТБШ
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10-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова считает, что формат матчей из трёх сетов не следует менять на турнирах «Большого шлема» для женщин.

«На мой взгляд — я знаю, что по этому поводу было много споров, — но я не вижу причин что-либо менять сейчас, поскольку у нас всегда было так, как есть.

Для нас это стало бы своего рода шоком, потому что тогда нам пришлось бы сильно корректировать наши тренировки, и это полностью нарушило бы наш привычный подход к восстановлению или тренировкам. Поэтому нам пришлось бы многое изменить, но я считаю, что в этом нет особой необходимости.

А ещё можно посмотреть напряжённый трёхсетовый матч — у меня их было много в прошлом году на Открытом чемпионате США, и они были довольно долгими — и это было очень зрелищно. Поэтому лично я считаю, что всё должно остаться как есть, но это лишь моё мнение», — приводит слова Анисимовой Tennis Head.

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