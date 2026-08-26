Юлия Авдеева не смогла выйти в финал квалификации US Open — 2026
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185-я ракетка мира российская теннисистка Юлия Авдеева не смогла выйти в финал квалификации US Open — 2026. Во втором круге она уступила представительнице Китая Юань Юэ (138-я в рейтинге) со счётом 3:6, 2:6.
US Open — квалификация (ж). 2-й круг
26 августа 2026, среда. 22:30 МСК
138
Юань Юэ
Ю. Юэ
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|2
185
Юлия Авдеева
Ю. Авдеева
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Авдеева два раза подала навылет, допустила семь двойных о