Юлия Авдеева не смогла выйти в финал квалификации US Open — 2026

185-я ракетка мира российская теннисистка Юлия Авдеева не смогла выйти в финал квалификации US Open — 2026. Во втором круге она уступила представительнице Китая Юань Юэ (138-я в рейтинге) со счётом 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Авдеева два раза подала навылет, допустила семь двойных о