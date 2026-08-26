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Юань Юэ — Юлия Авдеева: результат матча 26 августа, счёт 2:0, 2-й круг квалификации US Open

Юлия Авдеева не смогла выйти в финал квалификации US Open — 2026
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185-я ракетка мира российская теннисистка Юлия Авдеева не смогла выйти в финал квалификации US Open — 2026. Во втором круге она уступила представительнице Китая Юань Юэ (138-я в рейтинге) со счётом 3:6, 2:6.

US Open — квалификация (ж). 2-й круг
26 августа 2026, среда. 22:30 МСК
Юань Юэ
138
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Юлия Авдеева
185
Россия
Юлия Авдеева
Ю. Авдеева

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Авдеева два раза подала навылет, допустила семь двойных о