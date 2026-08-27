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«Я король упущенных матчболов». Федерер назвал самые болезненные поражения в карьере

«Я король упущенных матчболов». Федерер назвал самые болезненные поражения в карьере
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер назвал самые болезненные поражения в карьере.

«Финал Уимблдона-2019 против Новака — знаю, многие до сих пор о нём думают, но у меня было ощущение, что я сыграл очень хорошо, и у меня не осталось сожалений. Я смог закрыть эту страницу. Финал US Open — 2009 против Дель Потро мучает меня гораздо сильнее. Он прервал невероятную серию из пяти титулов, и у меня было ощущение, что я упустил слишком много шансов в течение всего матча. И финал Уимблдона-2008 против Рафы — мои самые большие сожаления. Мне больше жаль матчи с Рафаэлем и Дель Потро, чем те, что были с Новаком. Но, похоже, я король упущенных матчболов», — приводит слова Федерера ESPN.

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