«Он может сыграть выше своего привычного уровня». Клейстерс назвала Фиса фаворитом US Open

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс назвала француза Артюра Фиса фаворитом предстоящего US Open — 2026 в мужском одиночном разряде.

«Если честно, не знаю. Особенно после того, как Синнер снялся, всё стало очень непредсказуемо. Сейчас многие игроки приезжают на крупные турниры с мыслью: «Алькарас вернулся, но, возможно, ещё не набрал оптимальную форму, Синнера в сетке нет – значит, у меня есть шанс». Поэтому что-то предсказать действительно сложно. С одной стороны, можно подумать об Артюре Фисе, который так хорошо сыграл в Цинциннати.

Но тут возникает вопрос: не слишком ли рано ждать от него победы в турнире, где придётся выдерживать много тяжёлых матчей? При этом Фис – игрок, которому нравится энергия Нью-Йорка. Думаю, благодаря атмосфере этого города, осо