«Оказалось серьёзной нагрузкой для организма». Рыбакина – о календаре перед US Open — 2026

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказался о непростом календаре перед US Open — 2026.

«Нужно сказать, что график был очень тяжёлым. Турнир в Торонто получился долгим, я провела подряд несколько тяжёлых матчей. Думаю, особенно тяжело было восстанавливаться: матчи заканчивались поздно, а потом приходилось просыпаться, и весь твой график полностью сбивался.

Затем я приехала в Цинциннати и сразу сыграла два матча подряд, к тому же с дождевыми паузами. Это тоже было довольно тяжело. Поэтому всё это, конечно, накопилось и оказалось серьёзной нагрузкой для организма. Но мы снова пробуем все возможные методы лечения и надеемся, что через несколько дней я буду готова», — приводит слова Рыбакиной Mirror.

На данный момент Рыбакина восстанавливается после травмы, полученной на «тысячнике» в Цинциннати.