US Open — 2026, микст: результаты матчей на 26 августа

26 августа и в ночь на 27 августа в Нью-Йорке, США, состоялись полуфинальные матчи турнира US Open — 2026 в смешанном парном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч турнира. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. US Open — 2026. Микст. 1/2 финала. Результаты матчей 26 и 27 августа:

Элина Свитолина (Украина)/Гаэль Монфис (Франция) — Белинда Бенчич (Швейцария)/Флавио Коболли (Италия) — 5:4 (9:7), 1:4, [5:10].

Мирра Андреева (Россия)/Андрей Рублёв (Россия) — Каролина Мухова (Чехия)/Якуб Меншик (Чехия) — 4:5 (6:8), 5:3, [9:11].

Микст US Open – 2026 проходит с 25 по 26 августа. Действующими победителями соревнований являются итальянские теннисисты Сара Эррани/Андреа Вавассори.