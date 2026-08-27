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Мухова назвала необычную причину победы в миксте на US Open в дуэте с Меншиком

Мухова назвала необычную причину победы в миксте на US Open в дуэте с Меншиком
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Шестая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова отреагировала на титул US Open — 2026 в смешанном парном разряде, который она завоевала в дуэте с соотечественником Якубом Меншиком. В матче за титул они обыграли швейцарско-итальянский дуэт Белинды Бенчич (Швейцария) и Флавио Коболли (Италия) — 6:3, 1:6, [10:6].

US Open — микст. Финал
27 августа 2026, четверг. 05:30 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Б. Бенчич Ф. Коболли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 0 6
6 		1 1 10
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
К. Мухова Я. Меншик

«Думаю, в итоге одинаковые наряды сыграли решающую роль (смеётся). Нет, правда, я не ожидала оказаться здесь. Спасибо Якубу за поддержку на этом турнире (на стадионе была тишина. — Прим. «Чемпионата»). Ладно, спасибо всем», — сказала Мухова в интервью на корте.

В прошлом году микст выиграли итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори.

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