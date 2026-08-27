Мухова назвала необычную причину победы в миксте на US Open в дуэте с Меншиком

Шестая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова отреагировала на титул US Open — 2026 в смешанном парном разряде, который она завоевала в дуэте с соотечественником Якубом Меншиком. В матче за титул они обыграли швейцарско-итальянский дуэт Белинды Бенчич (Швейцария) и Флавио Коболли (Италия) — 6:3, 1:6, [10:6].

«Думаю, в итоге одинаковые наряды сыграли решающую роль (смеётся). Нет, правда, я не ожидала оказаться здесь. Спасибо Якубу за поддержку на этом турнире (на стадионе была тишина. — Прим. «Чемпионата»). Ладно, спасибо всем», — сказала Мухова в интервью на корте.

В прошлом году микст выиграли итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори.