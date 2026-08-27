Жеребьёвка US Open — 2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 27 августа, в Нью-Йорке, США, пройдёт жеребьёвка US Open – 2026. Её начало запланировано на 19:00 мск (12:00 по местному времени). В России не предусмотрена официальная трансляция мероприятия. «Чемпионат» опубликует результаты жеребьёвки после её завершения. Также турнирные сетки можно будет найти в Матч-центре «Чемпионата».

Матчи одиночного разряда на мэйджоре в Нью-Йорке пройдут с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира среди мужчин является нынешняя третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

У женщин победительницей в 2025 году стала белоруска Арина Соболенко. В заключительном матче турнира она оказалась сильнее представительницы США Аманды Анисимовой, обыграв её со счётом 6:3, 7:6 (7:3).