Екатерина Александрова проиграла Кларе Таусон во втором круге «пятисотника» в Монтеррее
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19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира категории WTA-500 в Монтеррее, Мексика, уступила сопернице из Дании Кларе Таусон, занимающей в мировом рейтинге 42-е место. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 3:6.
Монтеррей. 2-й круг
27 августа 2026, четверг. 06:55 МСК
19
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|4
|6
42
Клара Таусон
К. Таусон
По ходу матча Александрова сделала 11 эйсов, допустила 10 двойных ошибок и смогла реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Таусон подала навылет шесть раз, сделала четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из девяти.
В следующем круге Таусон сразится с французской теннисисткой Диан Парри (50-е метро в рейтинге).
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