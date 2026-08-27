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Екатерина Александрова — Клара Таусон, результат матча 27 августа 2026, счёт 1:2, 2-й круг; WTA 500 Монтеррей

Екатерина Александрова проиграла Кларе Таусон во втором круге «пятисотника» в Монтеррее
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19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира категории WTA-500 в Монтеррее, Мексика, уступила сопернице из Дании Кларе Таусон, занимающей в мировом рейтинге 42-е место. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 3:6.

Монтеррей. 2-й круг
27 августа 2026, четверг. 06:55 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 3
7 8 		4 6
         
Клара Таусон
42
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

По ходу матча Александрова сделала 11 эйсов, допустила 10 двойных ошибок и смогла реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Таусон подала навылет шесть раз, сделала четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из девяти.

В следующем круге Таусон сразится с французской теннисисткой Диан Парри (50-е метро в рейтинге).

Сетка турнира WTA-500 в Монтеррее
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