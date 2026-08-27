Екатерина Александрова проиграла Кларе Таусон во втором круге «пятисотника» в Монтеррее

19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира категории WTA-500 в Монтеррее, Мексика, уступила сопернице из Дании Кларе Таусон, занимающей в мировом рейтинге 42-е место. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 3:6.

По ходу матча Александрова сделала 11 эйсов, допустила 10 двойных ошибок и смогла реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Таусон подала навылет шесть раз, сделала четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из девяти.

В следующем круге Таусон сразится с французской теннисисткой Диан Парри (50-е метро в рейтинге).