«Всё вращалось вокруг тенниса». Анисимова — о балансе между спортом и жизнью вне корта

10-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, что после перерыва в карьере стала уделять больше внимания балансу между теннисом и личной жизнью.

«Поняла, насколько важно иметь хороший баланс между жизнью на корте и вне его. Раньше не придавала этому столько значения: тому, как восстанавливаться, уделять время себе, ставить своё благополучие вне корта в приоритет. Раньше всё вращалось вокруг тенниса, и я не умела включать в свою жизнь эти небольшие паузы для себя. Думаю, это одна из главных причин, по которым я дошла до критической точки и мне пришлось взять паузу в спорте.

Раньше мне казалось, что это нормально, но теперь понимаю: испытывать такое и проходить через это — не нормально. По крайней мере, нет ничего хорошего в том, что это постоянно повторяется. Конечно, нормально уставать или чувствовать истощение, у всех бывают дни, когда не хочется делать то, что нужно. Всё зависит от того, как ты этим управляешь и как с этим справляешься. Думаю, это самый важный урок, который я усвоила, и он очень помог мне как спортсменке», — приводит слова Анисимовой Punto de Break.