«Две большие мечты спортсменов». Анисимова — о турнире, который хотела бы выиграть

10-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, что считает победу на US Open своей главной мечтой.

«Выиграть турнир «Большого шлема» всегда было моей мечтой. Выигрыш турнира категории WTA-1000 не воспринимается как мечта всей жизни. Главные вершины, которые можно покорить — турнир «Большого шлема» или Олимпийские игры. Это две большие мечты для спортсменов. Для меня такой вершиной всегда был US Open. Думаю, в победе на турнире «Большого шлема» есть нечто особенное, что делает жизнь теннисиста по-настоящему полной», — приводит слова Анисимовой Punto de Break.

Американская теннисистка участвует в Открытом чемпионате США — 2026.