«Белинда, ты — подарок». Коболли эмоционально поблагодарил Бенчич за игру в миксте USO

Итальянский теннисист Флавио Коболли тепло высказался о своей напарнице в миксте US Open — 2026 швейцарке Белинде Бенчич после их поражения в финале соревнований. Дуэт уступил чешской паре Каролины Муховой и Якуба Меншика со счётом 3:6, 6:1, [6:10]

«Белинда, ты – подарок. Люблю играть с тобой, мне нравится быть с тобой. Не в том смысле! Но ты – прекрасный напарник. У тебя всегда будет поддержка, которую ты найдёшь во мне. Спасибо за всё, что ты делала для меня на протяжении этих нескольких недель, а также за то время, когда играли