«Белинда, ты — подарок». Коболли эмоционально поблагодарил Бенчич за игру в миксте USO
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Итальянский теннисист Флавио Коболли тепло высказался о своей напарнице в миксте US Open — 2026 швейцарке Белинде Бенчич после их поражения в финале соревнований. Дуэт уступил чешской паре Каролины Муховой и Якуба Меншика со счётом 3:6, 6:1, [6:10]
US Open — микст. Финал
27 августа 2026, четверг. 05:30 МСК
Белинда Бенчич
Флавио Коболли
Б. Бенчич Ф. Коболли
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0 6
|
|1
|1 10
Каролина Мухова
Якуб Меншик
К. Мухова Я. Меншик
«Белинда, ты – подарок. Люблю играть с тобой, мне нравится быть с тобой. Не в том смысле! Но ты – прекрасный напарник. У тебя всегда будет поддержка, которую ты найдёшь во мне. Спасибо за всё, что ты делала для меня на протяжении этих нескольких недель, а также за то время, когда играли