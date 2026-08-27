Каролина Мухова и Якуб Меншик получили трофей за победу в миксте US Open — 2026
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Дуэт чешских теннисистов Каролины Муховой и Якуба Меншика выиграл Открытый чемпионат США — 2026 в смешанном парном разряде. В финальном матче Мухова и Меншик одолели дуэт швейцарки Белинды Бенчич и итальянца Флавио Коболли со счётом 6:3, 1:6, [10:6]. На церемонии награждения теннисисты получили завоёванный трофей.
US Open — микст. Финал
27 августа 2026, четверг. 05:30 МСК
Белинда Бенчич
Флавио Коболли
Б. Бенчич Ф. Коболли
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0 6
|
|1
|1 10
Каролина Мухова
Якуб Меншик
К. Мухова Я. Меншик
Фото: Sarah Stier/Getty Images
В полуфинале Мухова/Меншик одолели российский дуэт Мирры Андреевой и Андрея Рублёва со счётом 5:4 (8:6), 3:5, [11:9]. На решающем тай-брейке чехи спаслись с двойного матчб