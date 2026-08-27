15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каролина Мухова и Якуб Меншик получили трофей за победу в миксте US Open — 2026

Каролина Мухова и Якуб Меншик получили трофей за победу в миксте US Open — 2026
Комментарии

Дуэт чешских теннисистов Каролины Муховой и Якуба Меншика выиграл Открытый чемпионат США — 2026 в смешанном парном разряде. В финальном матче Мухова и Меншик одолели дуэт швейцарки Белинды Бенчич и итальянца Флавио Коболли со счётом 6:3, 1:6, [10:6]. На церемонии награждения теннисисты получили завоёванный трофей.

US Open — микст. Финал
27 августа 2026, четверг. 05:30 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Б. Бенчич Ф. Коболли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 0 6
6 		1 1 10
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
К. Мухова Я. Меншик

Фото: Sarah Stier/Getty Images

В полуфинале Мухова/Меншик одолели российский дуэт Мирры Андреевой и Андрея Рублёва со счётом 5:4 (8:6), 3:5, [11:9]. На решающем тай-брейке чехи спаслись с двойного матчб