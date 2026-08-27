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«Похоже на финал «Большого шлема». Алькарас — о матчах микста US Open — 2026

«Похоже на финал «Большого шлема». Алькарас — о матчах микста US Open — 2026
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал матчи, сыгранные с обладательницей 23 титулов ТБШ американкой Сереной Уильямс в миксте на US Open — 2026.

«Сначала я очень нервничал и чувствовал давление. Это было похоже на игру в финале турнира «Большого шлема». Для меня это был невероятный опыт, мне всё понравилось, наслаждался каждой секундой. Для меня это была большая честь», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

В первом круге дуэт выиграл у Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Ллойда Гласспула (Великобритания) со счётом 5:3, 4:1. В 1/4 финала пара уступила швейцарской теннисистке Белинде Бенчич и итальянцу Флавио Коболли — 4:5 (4:7), 1:4.

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