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Вавринка — первый игрок в 40+, который сыграет в основной сетке всех ТБШ за один сезон

Вавринка — первый игрок в 40+, который сыграет в основной сетке всех ТБШ за один сезон
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка станет первым игроком старше 40 лет в Открытой эре, который сыграет в основной сетке всех турниров «Большого шлема» в рамках одного сезона.

Вавринке 41 год, после окончания нынешнего сезона он планирует завершить карьеру. Изначально швейцарец не получил уайлд-кард в основную сетку предстоящего US Open – 2026, однако позднее американец Патрик Кипсон снялся с соревнований из-за травмы руки, после чего Вавринке была предоставлена возможность выступить на турнире.

Вавринка побеждал на трёх турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде: Australian Open – 2014, «Ролан Гаррос» – 2015 и US Open – 2016. Матчи одиночного разряда US Open — 2026 начнутся 30 августа.

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