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«Потрясающе так начать US Open». Якуб Меншик — о победе в миксте

«Потрясающе так начать US Open». Якуб Меншик — о победе в миксте
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18-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик поделился эмоциями от титула US Open — 2026 в смешанном парном разряде, который он завоевал с соотечественницей Каролиной Муховой. В финальном матче они обыграли швейцарско-итальянский дуэт Белинды Бенчич и Флавио Коболли со счётом 6:3, 1:6, [10:6].

US Open — микст. Финал
27 августа 2026, четверг. 05:30 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Б. Бенчич Ф. Коболли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 0 6
6 		1 1 10
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
К. Мухова Я. Меншик

«Я впервые стою здесь. Не ожидал этого до начала турнира, но было невероятно весело. Было потрясающе сыграть здесь и так начать US Open», — приводит слова Меншика официальный сайт US Open.

В прошлом году микст выиграли итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори. Мухову и Меншика далее ждут выступления на US Open — 2026 в одиноч