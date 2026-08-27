«Потрясающе так начать US Open». Якуб Меншик — о победе в миксте

18-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик поделился эмоциями от титула US Open — 2026 в смешанном парном разряде, который он завоевал с соотечественницей Каролиной Муховой. В финальном матче они обыграли швейцарско-итальянский дуэт Белинды Бенчич и Флавио Коболли со счётом 6:3, 1:6, [10:6].

«Я впервые стою здесь. Не ожидал этого до начала турнира, но было невероятно весело. Было потрясающе сыграть здесь и так начать US Open», — приводит слова Меншика официальный сайт US Open.

В прошлом году микст выиграли итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори. Мухову и Меншика далее ждут выступления на US Open — 2026 в одиноч