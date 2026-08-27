«Не разрешаю больше играть ни с кем до конца карьеры!» Бенчич — о миксте USO с Коболли

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич поблагодарила своего партнёра по миксту US Open — 2026 итальянца Флавио Коболли за совместную игру. Теннисисты дошли до финала в смешанном парном разряде, где уступили чехам Каролине Муховой и Якубу Меншику со счётом 3:6, 6:1, [6:10].

«Спасибо, Флавио, что сыграл со мной. Мне кажется, то, как мы начали, можно назвать неким стечением обстоятельств. Но мне понравился каждый сыгранный с тобой матч. Ты подарил столько энергии и позитива! Как и говорила раньше, не разрешаю тебе больше играть ни с кем до конца моей карьеры. Н