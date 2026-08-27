«Не разрешаю больше играть ни с кем до конца карьеры!» Бенчич — о миксте USO с Коболли
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич поблагодарила своего партнёра по миксту US Open — 2026 итальянца Флавио Коболли за совместную игру. Теннисисты дошли до финала в смешанном парном разряде, где уступили чехам Каролине Муховой и Якубу Меншику со счётом 3:6, 6:1, [6:10].
US Open — микст. Финал
27 августа 2026, четверг. 05:30 МСК
Белинда Бенчич
Флавио Коболли
Б. Бенчич Ф. Коболли
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0 6
|
|1
|1 10
Каролина Мухова
Якуб Меншик
К. Мухова Я. Меншик
«Спасибо, Флавио, что сыграл со мной. Мне кажется, то, как мы начали, можно назвать неким стечением обстоятельств. Но мне понравился каждый сыгранный с тобой матч. Ты подарил столько энергии и позитива! Как и говорила раньше, не разрешаю тебе больше играть ни с кем до конца моей карьеры. Н