15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не разрешаю больше играть ни с кем до конца карьеры!» Бенчич — о миксте USO с Коболли

«Не разрешаю больше играть ни с кем до конца карьеры!» Бенчич — о миксте USO с Коболли
Комментарии

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич поблагодарила своего партнёра по миксту US Open — 2026 итальянца Флавио Коболли за совместную игру. Теннисисты дошли до финала в смешанном парном разряде, где уступили чехам Каролине Муховой и Якубу Меншику со счётом 3:6, 6:1, [6:10].

US Open — микст. Финал
27 августа 2026, четверг. 05:30 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Б. Бенчич Ф. Коболли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 0 6
6 		1 1 10
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
К. Мухова Я. Меншик

«Спасибо, Флавио, что сыграл со мной. Мне кажется, то, как мы начали, можно назвать неким стечением обстоятельств. Но мне понравился каждый сыгранный с тобой матч. Ты подарил столько энергии и позитива! Как и говорила раньше, не разрешаю тебе больше играть ни с кем до конца моей карьеры. Н