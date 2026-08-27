Отец теннисисток Золотарёвых рассказал, как его дети попали в теннис

Отец теннисисток Золотарёвых Александр Золотарёв рассказал, как его дети попали в теннис.

— Большая спортивная семья — это ведь сегодня и очень сложно, и накладно. С чего у вас всё началось, что все четыре ребёнка — Настя, Рада, Кира и Вова — оказались в теннисе?

— Ну, это совершенно случайно. Хотя, конечно, случайности случайностями, но я знал теннисистов. Мы сами из Сочи, а теннис в этом городе — особый вид спорта. У меня в параллельном классе учился теннисист Сергей Пономарёв (в 1980-е входил в состав юниорской сборной СССР под руководством Анатолия Лепёшина, был личным тренером Евгения Кафельникова на поздней стадии его карьеры. — Прим. «Чемпионата»). У нас в то время на первом плане было карате, а он вдруг в теннисе, но всё равно был на виду, потому что входил в сборную страны. Потом, спустя много лет, родилась Настя, наш первый ребёнок. Мы, как начинающие родители, беспокоились о здоровье, и на улице Чайковского, где у меня жила мама, совершенно случайно во время прогулки забрели на теннисные корты. Ну и просто ради здоровья дочки, без всякого спортивного фанатизма отдали её туда, хотя Мария Шарапова тогда, конечно, была на слуху. И там очень хорошая женщина Валентина Ивановна сказала: «Это хорошее дело, но приходите через год».

— Почему?

— Потому что ребёнку было три с половиной года (смеётся). Что-то как-то рановатенько вы, говорит — будет очень сложно. Мы подождали, пришли через год и начали ходить в группу. А потом где-то через год мы познакомились с прекрасным человеком, Юрием Васильевичем Юдкиным (первый тренер Марии Шараповой и Елены Весниной. — Прим. «Чемпионата»). Царствие ему небесное! У нас с ним как-то сразу установилась связь. И получается, когда Насте было пять с половиной лет, он нам сказал: «Этот ребёнок должен быть в теннисе. Он будет играть!» Это меня как-то вдохновило. Мы с ним проводили долгое время. Он меня научил всему, но прежде всего — большому терпению. Я как-то был немного агрессивен, хотел какие-то результаты, а он мне говорил: «Саша, это очень-очень долгая дорога, ты даже не представляешь. У каждого своя техника, у каждого своя школа, тысячу людей с идеальной техникой, а результатов — нет. А бывает, что кривые-косые, но что-то получается». Говорит: «Там совсем всё по-другому работает, там надо, в первую очередь, иметь большую любовь к спорту. Это самое главное».

— Быть спортсменом по духу.

— Да. Быть спортсменом. Если ты любишь спорт, если ты любишь режим — в питании, да во всём… Много ярк