Отец Анастасии и Рады Золотарёвых рассказал о финансировании карьеры детей

Отец теннисисток Золотарёвых Александр Золотарёв рассказал, откуда семья берёт финансы на поддержку спортивной карьеры детей.

— Вы немножко затронули финансирование. Откуда берёте средства, чтобы тащить на себе такую массивную группу из четырёх теннисистов?

— Конечно, когда с Анастасией мы начинали в Сочи, у меня и бизнес был, и работа. Всё было нормально — никаких вопросов. Ни финансовых, ни на передвижение. Даже когда произошёл наш переезд в Грузию, что-то там ещё приходило. И потом я в Грузии открыл бизнес, потому что уже видел, наверное, что буду оставаться там. Собрал тоже ребят и начали работать. У меня там небольшая компания, можно сказать, строительная. Были какие-то вложения с моей стороны, родственники тоже там как-то пытались контролировать. И до коронавируса было всё нормально. Никаких проблем не было. А вот после коронавируса, конечно, когда меня полтора года не было в Грузии, как-то у меня всё это дело там чуть-чуть притухло.

Пытался восстановить, но уже не то кино. Ну и потом как-то всё равно мы уже были на теннисных рельсах. Рада уже попала в сборную с тренером Красноруцким. Старшая сестра — в резерве сборной. Может где-то чуть-чуть не получилось, но тем не менее. С тенниса уже что-то заходит. В федерации начали помогать контрактами — да, это уже было ощутимо. Потом на турнирах играли, и с них уже что-то в виде призовых приходило. Вот так — с работы, с турниров, с аренды квартиры, со всего как-то по чуть-чуть складывался капитал. Иногда, конечно, мысли приходят, что надо приступить обратно к работе, потому что не хватает. Где-то недовкладываю я в маленьких. Хотя играют они вроде на уровне — не могу ничего сказать.

— У вас дочки уровня сборной России. Были ли у вас гранты от фонда Ельцина?

— Да, Рада ежегодно получала стипендии Ельцина.

— Сильно ли вам это помогало?

— Конечно, там сумма порядка 600 000 рублей. Приятно, когда на карту залетают такие деньги. Уже можно планировать какие-то турниры — допустим, поездки в Азербайджан, Армению или Грузию. На уровне этих денег можно вообще всё лето провести и наиграть юниорские турниры. С Кирой мы, конечно, такого ничего пока не накатали. Но ведь мы толком ничего и не играли. Как-то со старшими сейчас чуть-чуть