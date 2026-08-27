Отец сестёр Золотарёвых рассказал о связи с семьёй Елены Весниной

Отец Рады и Анастасии Золотарёвых Александр Золотарёв рассказал об общении семьи с олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде теннисисткой Еленой Весниной и её родителями.

— А с Еленой Весниной знакомы?

— Да, и родителей её знаю хорошо. И вот сейчас с папой Сергеем даже общались в Сочи — он приходил на тренировки Рады. Говорит: «Слежу за вами всеми», всё нормально. Когда Настя была маленькая, было где-то пять-шесть лет, ещё до Юрия Васильевича, мы брали спарринговать Диму — брата Лены. И маму их — Ирину Степановну отлично знаем. Раньше мы были с ней на связи, на контакте, а сейчас как-то больше с Сергеем общаемся. А дети — старшая Настя — переписывается с Леной иногда, — сказал Золотарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.