«Такое получилось знакомство». Отец Рады Золотарёвой — об игре дочери с Верой Звонарёвой

Отец теннисисток Золотарёвых Александр Золотарёв рассказал об опыте выступления его дочери Рады с бронзовым призёром Игр в Пекине Верой Звонарёвой.

— Упомянули мы самого, наверное, известного человека в Сочи — это Марию Шарапову. Встречались с ней где-то, пересекались? Допустим, корт она там где-то открывала.

— Нет, такого мы не застали. Это было чуть-чуть до нас. Единственное, если говорить о звёздах, то Рада хорошо познакомились с Верой Звонарёвой, даже сыграла с ней «100-тысячник» (в декабре 2025 года в Дубае. — Прим. «Чемпионата»), где они дошли вместе до финала. Позвонили Вере, попросили потренироваться. А она говорит: «Я могу с Радой сыграть». А познакомились они на турнире UTR. И там Рада проиграла Вере в полуфинале. А Настя в этом же турнире проиграла Вере в финале. Такое получилось знакомство. Теперь Настя и Рада звонят ей, переписываются, общаются и вот даже сыграли вместе. Причём они были седьмыми в альтернативе в паре, но всё-таки попали на турнир и дошли до финала. Супруга моя была тогда с ними. А если говорить ещё о знаменитостях, то в Сербии мы познакомились с [Виктором] Троицки, — сказал Золотарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.