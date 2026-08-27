«Им это неинтересно». Отец Золотарёвых — о предложениях играть под другим флагом

Отец теннисисток Золотарёвых Александр Золотарёв рассказал про поступающие дочерям предложения сменить спортивное гражданство.

— Были ли вам из каких-то стран предложения поменять спортивное гражданство? Сейчас довольно много российских теннисистов перешли под другой флаг. Понятно, что у каждого какие-то свои причины и резоны.

— Такие предложения иногда поступают, честно говоря. Не знаю, как к этому отнестись. Были, допустим, из Аргентины предложения, из Азербайджана. И Насте, и Раде. Наверное, сейчас мы просто не готовы это даже обсуждать.

— А имеют ли Настя или Рада в этом вопросе право своего голоса? Какой настрой у них?

— Во-первых, им вообще это неинтересно. Они даже не хотят это обсуждать. Отношение такое — ну, звонили и звонили. А тем более говорить, что мы что-то там ищем. Мы вообще ничего не ищем. Если бы искали бы, то, наверное, нашли. Но нам это не нужно. Да, все знают, что сложно с визами, но всё это делается. Все играют. В каком-то крайнем случае, допустим, можно сделать какой-нибудь ВНЖ. Была пара таких предложений, но они: «Нет, папа. Всё». Как-то сами это всё обрубают, — сказал Золотарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.