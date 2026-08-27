Рыбакина заявлена на тренировку перед USO. Ранее она снималась с Цинциннати из-за травмы

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проведёт тренировку перед стартом Открытого чемпионата США. Фамилия теннисистки присутствует в расписании тренировок спортсменов на четверг, 27 августа.

Неделей ранее Рыбакина из-за полученной травмы ноги снялась с четвертьфинального матча «тысячника» в Цинциннати по ходу встречи, не сумев завершить встречу с Игой Швёнтек, также она пропустила микст US Open. Позднее Рыбакина дала комментарий о своём самочувствии, заявив, что надеется успеть восстановиться к началу Открытого чемпионата США. Официально о снятии теннисистки информации не появлялось.

Матчи основной сетки одиночного разряда US Open – 2026 начнутся 30 августа, 27 августа состоится жеребьёвка турнира.