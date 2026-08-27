«Женя тоже с ними был, помогал». Отец Золотарёвых — о работе дочери Рады с Кафельниковым

Отец теннисисток Золотарёвых Александр Золотарёв рассказал о знакомстве и работе дочери Рады с семьёй олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова.

— А с Евгением Кафельниковым пересекались?

— Да. У Жени есть племянник — тоже Женя Кафельников. И [тренер] Кирилл Александрович Крюков приглашает всегда Раду, когда мы находимся в Сочи. Стоит на корте и всё ей подсказывает, и с племянником она вместе работает. Вот сейчас буквально дней 10 назад, наверное, мы были в Сочи, и Женя-старший тоже с ними был, помогал.

Они сейчас в Испании — вроде бы решили определить Женю тренироваться там. Просто он на хорошем уровне играет, а в Сочи сейчас, конечно, мало ребят для него подходящих. Да и нам мало. В Сочи чуть-чуть сложно, конечно, найти, с кем поиграть. Вот когда, допустим, команда есть, то мы приезжаем, можем поиграть, потренироваться. А так чуть-чуть печальная история получается — кортов мало, игроков мало. Для маленьких теннисистов там неплохо — не могу ничего сказать — и по игре, да и просто сам Сочи такой красивый. Наверное, один из лучших городов мира на самом деле, – сказал Золотарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.