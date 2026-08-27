«С ассоциациями связано». Отец Золотарёвых — об именах детей

Отец сестёр Золотарёвых Александр Золотарёв рассказал, чем обусловлен выбор имён детей.

— Откуда такие необычные имена у девочек? Как так получилось? Например, Рада. Ну или Кира — тоже не такое и частое имя.

— Да всё как-то, не знаю, с какими-то ассоциациями связано. Наверное, это будет смешно выглядеть, но по поводу Киры это связано с таким фильмом, как «Пираты Карибского моря». Когда он вышел, и там была такая очень яркая актриса Кира Найтли. Как-то у меня почему-то это имя было на слуху.

С Настенькой у нас всё просто — это Настенька из «Морозко». А Рада, наверное, потому что есть такая певица Рада Рай (исполнительница русского шансона. — Прим. «Чемпионата»). Мне имя очень понравилось. И я просто открыл почитать, что значит имя Рада. И оказалось, что это слово «радость» на старом русском языке. Вот так у нас получилась Радость. А Владимир, потому что я сам Владимирович — у меня папа Владимир. Как один меня спросил: «Как сына назвал?» Я говорю: «Вова». Он — мне: «Патриотично!» Причём у моих двух братьев — только дочери. И вот так получается, что у нас только один мальчик из всех девяти внуков, — сказал Александр Золотарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.