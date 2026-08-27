Уго Умбер снялся с US Open — 2026

30-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер пропустит US Open — 2026. Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети.

«К сожалению, я не смогу выступить на US Open в этом году. Снова столкнулся с проблемами со спиной и буду не в состоянии сражаться на последнем турнире «Большого шлема» в году. До скорой встречи на кортах!» — написал теннисист.

Матчи одиночного разряда на мэйджоре в Нью-Йорке пройдут с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира среди мужчин является нынешняя третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.