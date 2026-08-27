Арина Соболенко посетила мероприятие бренда ювелирных украшений в Нью-Йорке

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко посетила в Нью-Йорке мероприятие, организованное брендом ювелирных украшений Material Good, с которым сотрудничает спортсменка. На предстоящем US Open — 2026 Соболенко будет выступать в украшениях этого производителя. Теннисистка приехала на мероприятие в полупрозрачном кружевном платье чёрного цвета, вместе с ней был жених Георгиос Франгулис. Фотографии опубликовала пресс-служба бренда на своей странице в социальной сети.

Фото: Material Good

Фото: Material Good

Фото: Material Good

Соболенко уже начала выступление на US Open с участия в миксте в паре с Новаком Джоковичем. Дуэт проиграл в первом круге Катержине Синяковой и Генри Паттену.