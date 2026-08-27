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Аманда Анисимова рассказала, кого считает самой тяжёлой соперницей в WTA-туре

Аманда Анисимова рассказала, кого считает самой тяжёлой соперницей в WTA-туре
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Финалистка двух турниров «Большого шлема», 10-я ракетка мира американка Аманда Анисимова рассказала, кого из теннисисток считает самой тяжёлой соперницей в туре.

«Мне кажется, в туре так много невероятно сильных теннисисток, против которых очень сложно играть.
Наверное, я бы выбрала Арину [Соболенко], потому что у нас было так много упорных матчей, и мы очень много раз встречались.

Каждый раз это было большим испытанием для нас обеих, и мы играли в условиях очень высокого давления, поскольку часто встречались на турнирах «Большого шлема».

Так что я бы выбрала её, и совершенно заслуженно: последние несколько лет она была первой ракеткой мира», – приводит слова Анисимовой Tennis Head.

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