Аманда Анисимова рассказала, кого считает самой тяжёлой соперницей в WTA-туре
Финалистка двух турниров «Большого шлема», 10-я ракетка мира американка Аманда Анисимова рассказала, кого из теннисисток считает самой тяжёлой соперницей в туре.
«Мне кажется, в туре так много невероятно сильных теннисисток, против которых очень сложно играть.
Наверное, я бы выбрала Арину [Соболенко], потому что у нас было так много упорных матчей, и мы очень много раз встречались.
Каждый раз это было большим испытанием для нас обеих, и мы играли в условиях очень высокого давления, поскольку часто встречались на турнирах «Большого шлема».
Так что я бы выбрала её, и совершенно заслуженно: последние несколько лет она была первой ракеткой мира», – приводит слова Анисимовой Tennis Head.
Материалы по теме