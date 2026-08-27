Результаты жеребьёвки женского одиночного разряда US Open — 2026

Сегодня, 27 августа, в Нью-Йорке прошла жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки некоторых матчей первого круга.

US Open — 2026. Результаты жеребьёвки. Наиболее примечательные матчи первого круга женского одиночного разряда турнира:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Камилла Осорио (Колумбия);

Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Ти Фродин (США);

Мирра Андреева (Россия, 5) — Джаниче Чен (Индонезия);

Диана Шнайдер (Россия, 15) — Дарья Снигур (Украина);

Анна Блинкова (Россия) — Анна Калинская (Россия, 21);

Марта Костюк (Украина, 11) — победитель квалификации;

Екатерина Александрова (Россия, 18) — Маккартни Кесслер (США);

Джессика Пегула (США, 3) — Елена-Габриэла Русе (Румыния);

Винус Уильямс (США, WC) — Софья Кенин (США, WC);

Людмила Самсонова (Россия) — Майя Джойнт (Австралия);

Анастасия Потапова (Австрия, 24) — Тереза Валентова (Чехия);

Дарья Касаткина (Австралия) — Паула Бадоса (Испания);

Кори Гауфф (США, 4) — Зейнеп Сёнмез (Турция);

Ига Швёнтек (Польша, 8) — Ван Сиюй (Китай);

Наоми Осака (Япония, 13) — Анастасия Захарова (Россия).

Алина Корнеева (Россия) — Мэдисон Киз (США, 22).

US Open — 2026