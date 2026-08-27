Результаты жеребьёвки женского одиночного разряда US Open — 2026
Сегодня, 27 августа, в Нью-Йорке прошла жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки некоторых матчей первого круга.
US Open — 2026. Результаты жеребьёвки. Наиболее примечательные матчи первого круга женского одиночного разряда турнира:
- Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Камилла Осорио (Колумбия);
- Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Ти Фродин (США);
- Мирра Андреева (Россия, 5) — Джаниче Чен (Индонезия);
- Диана Шнайдер (Россия, 15) — Дарья Снигур (Украина);
- Анна Блинкова (Россия) — Анна Калинская (Россия, 21);
- Марта Костюк (Украина, 11) — победитель квалификации;
- Екатерина Александрова (Россия, 18) — Маккартни Кесслер (США);
- Джессика Пегула (США, 3) — Елена-Габриэла Русе (Румыния);
- Винус Уильямс (США, WC) — Софья Кенин (США, WC);
- Людмила Самсонова (Россия) — Майя Джойнт (Австралия);
- Анастасия Потапова (Австрия, 24) — Тереза Валентова (Чехия);
- Дарья Касаткина (Австралия) — Паула Бадоса (Испания);
- Кори Гауфф (США, 4) — Зейнеп Сёнмез (Турция);
- Ига Швёнтек (Польша, 8) — Ван Сиюй (Китай);
- Наоми Осака (Япония, 13) — Анастасия Захарова (Россия).
- Алина Корнеева (Россия) — Мэдисон Киз (США, 22).
US Open — 2026