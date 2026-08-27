Прошла жеребьёвка мужского одиночного разряда US Open — 2026

Сегодня, 27 августа, в Нью-Йорке прошла жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки некоторых матчей первого круга.

US Open — 2026. Наиболее интересные матчи первого круга мужской сетки одиночного разряда турнира (частично):

Александр Зверев (Германия, 1) — Лоренцо Сонего (Италия);

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Роман Сафиуллин (Россия);

Карен Хачанов (Россия) — Роман Андрес Бурручага (Аргентина);

Даниил Медведев (Россия, 7) — победитель квалификации;

Андрей Рублёв (Россия, 23) — Марин Чилич (Хорватия);

Маттео Берреттини (Италия) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC);

Новак Джокович (Сербия, 4) — Мариано Навоне (Аргентина);

Бен Шелтон (США, 8) — Таллон Грикспор (Нидерланды);

Артюр Фис (Франция, 10) — Стефанос Циципас (Греция).

Матчи одиночного разряда на мэйджоре в Нью-Йорке пройдут с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира среди мужчин является нынешняя третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.