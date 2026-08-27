Возможные четвертьфинальные пары US Open — 2026 по посеву у женщин

Сегодня, 27 августа, в Нью-Йорке прошла жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными четвертьфиналистками соревнований по посеву.

US Open — 2026. Возможные четвертьфиналистки по посеву:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Линда Носкова (Чехия, 6);

Джессика Пегула (США, 3) – Каролина Мухова (Чехия, 7);

Мирра Андреева (Россия, 5) – Кори Гауфф (США, 4);

Ига Швёнтек (Польша, 8) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2).

US Open — 2026 пройдёт с 30 августа по 12 августа. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. В заключительном матче турнира она оказалась сильнее представительницы США Аманды Анисимовой, обыграв её со счётом 6:3, 7:6 (7:3).