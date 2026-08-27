Александр Зверев, US Open — 2026: сетка турнира, возможный путь до титула
В Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября пройдёт последний в сезоне турнир «Большого шлема» по теннису US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой и возможным путём по турниру второй ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева. В качестве потенциальных соперников по турниру выбраны игроки с наивысшим рейтингом на начало соревнований.
Предполагаемый путь Александра Зверева до титула на US Open – 2026:
первый круг: Лоренцо Сонего (Италия, 91);
второй круг: Кентен Алис (Франция, 52);
третий круг: Алехандро Табило (Чили, 28);
четвёртый круг: Лоренцо Музетти (Италия, 14);
1/4 финала: Алекс де Минор (Австралия, 7);
1/2 финала: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4);
финал: Карлос Алькарас (Испания, 3).