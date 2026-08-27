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Александр Зверев, US Open — 2026: сетка турнира, возможный путь до титула

Александр Зверев, US Open — 2026: сетка турнира, возможный путь до титула
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В Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября пройдёт последний в сезоне турнир «Большого шлема» по теннису US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой и возможным путём по турниру второй ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева. В качестве потенциальных соперников по турниру выбраны игроки с наивысшим рейтингом на начало соревнований.

Предполагаемый путь Александра Зверева до титула на US Open – 2026:

первый круг: Лоренцо Сонего (Италия, 91);

второй круг: Кентен Алис (Франция, 52);

третий круг: Алехандро Табило (Чили, 28);

четвёртый круг: Лоренцо Музетти (Италия, 14);

1/4 финала: Алекс де Минор (Австралия, 7);

1/2 финала: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4);

финал: Карлос Алькарас (Испания, 3).

Сетка US Open - 2026
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