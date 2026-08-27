Известны возможные четвертьфинальные пары US Open — 2026 по посеву у мужчин

Сегодня, 27 августа, в Нью-Йорке прошла жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможными четвертьфиналистами соревнований по посеву.

US Open — 2026. Возможные четвертьфиналисты по посеву:

Александр Зверев (Германия, 1) – Алекс де Минор (Австралия, 6);

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3)– Флавио Коболли (Италия, 5);

Даниил Медведев (Россия, 7) – Новак Джокович (Сербия, 4);

Бен Шелтон (США, 5) – Карлос Алькарас (Испания, 2).

Матчи одиночного разряда на мэйджоре в Нью-Йорке пройдут с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира среди мужчин является нынешняя третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.