Беккер — об Арине Соболенко: сейчас её чаще видно в социальных сетях, чем на корте

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о спаде в игре первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко, предположив, что сейчас её личная жизнь может быть в приоритете над теннисом.

«Мне нравится смотреть, как она играет, я получаю от этого удовольствие, но сейчас её чаще видно в социальных сетях, чем на теннисном корте. И это нормально. Возможно, однако, она немного потеряла концентрацию. Долгое время она играла на невероятно высоком уровне, заработала много денег, выиграла множество титулов и так далее. Недавно она также обручилась. Возможно, сейчас личная жизнь стала для неё приоритетом? А теннис отошёл на второй план? Потому что это объяснило бы многое», – приводит слова Беккера Tennis World Italy.