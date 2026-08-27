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Мирра Андреева, US Open — 2026: сетка турнира, возможный путь до титула

Мирра Андреева, US Open — 2026: сетка турнира, возможный путь до титула
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В Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября пройдёт последний в сезоне турнир «Большого шлема» по теннису US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой и возможным путём по турниру чемпионки «Ролан Гаррос» — 2026, пятой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой. В качестве потенциальных соперниц по турниру выбраны игроки с наивысшим рейтингом на начало соревнований.

Предполагаемый путь Мирры Андреевой до титула на US Open – 2026:

первый круг: Джаниче Чен (Индонезия);

второй круг: Ева Лис (Германия);

третий круг: Елена Остапенко (Латвия, 30);

четвёртый круг: Аманда Анисимова (США, 10);

1/4 финала: Кори Гауфф (США, 4);

1/2 финала: Елена Рыбакина (Казахстан, 2);

финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).

Сетка US Open - 2026
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