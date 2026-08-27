Карлос Алькарас, US Open — 2026: сетка турнира, возможный путь до титула
В Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября пройдёт последний в сезоне турнир «Большого шлема» по теннису US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой и возможным путём по турниру третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса. В качестве потенциальных соперников по турниру выбраны игроки с наивысшим рейтингом на начало соревнований.
Предполагаемый путь Карлоса Алькараса до титула на US Open – 2026:
первый круг: Роман Сафиуллин (Россия, 98);
второй круг: Жайме Фария (Португалия, 70);
третий круг: Маттео Арнальди (Италия, 34);
четвёртый круг: Александр Бублик (Казахстан, 16);
1/4 финала: Бен Шелтон (США, 9);
1/2 финала: Новак Джокович (Сербия, 5);
финал: Александр Зверев (Германия, 2).