Карлос Алькарас, US Open — 2026: сетка турнира, возможный путь до титула

В Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября пройдёт последний в сезоне турнир «Большого шлема» по теннису US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой и возможным путём по турниру третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса. В качестве потенциальных соперников по турниру выбраны игроки с наивысшим рейтингом на начало соревнований.

Предполагаемый путь Карлоса Алькараса до титула на US Open – 2026:

первый круг: Роман Сафиуллин (Россия, 98);

второй круг: Жайме Фария (Португалия, 70);

третий круг: Маттео Арнальди (Италия, 34);

четвёртый круг: Александр Бублик (Казахстан, 16);

1/4 финала: Бен Шелтон (США, 9);

1/2 финала: Новак Джокович (Сербия, 5);

финал: Александр Зверев (Германия, 2).