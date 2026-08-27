Арина Соболенко, US Open — 2026: сетка турнира, возможный путь до титула
В Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября пройдёт последний в сезоне турнир «Большого шлема» по теннису US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой и возможным путём по турниру четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» белоруски Арины Соболенко. В качестве потенциальных соперниц по турниру выбраны игроки с наивысшим рейтингом на начало соревнований.
Предполагаемый путь Арины Соболенко до титула на US Open — 2026:
первый круг: Камилла Осорио (Колумбия);
второй круг: Рената Сарасуа (Мексика);
третий круг: Барбора Крейчикова (Чехия, 27);
четвёртый круг: Диана Шнайдер (Россия, 15);
1/4 финала: Линда Носкова (Чехия, 5);
1/2 финала: Джессика Пегула (США, 3);
финал: Елена Рыбакина (Казахстан, 2).