«Мы могли только мечтать о таких парах». Динара Сафина — о миксте на US Open — 2026

Бывшая первая ракетка мира и победительница US Open – 2007 в парном разряде Динара Сафина поделилась мнением от проведения нового формата смешанного парного разряда на Открытом чемпионате США.

«Лично я в восторге от данного формата. Главное, у нас есть возможность посмотреть на микст, в котором играют одиночники. Потому что, когда начинается турнир «Большого шлема», становится крайне сложно играть, ведь у многих есть ещё и парный разряд и тогда очень сложно играть. Были такие пары, о которых мы могли только мечтать, например Мирра Андреева и Андрей Рублёв или Карлос Алькарас и Серена Уильямс, было очень приятно увидеть их вместе. А ещё мы увидели, что у Алькараса изменился имидж, у него новая причёска. Не знаю, насколько она поможет ему в одиночном разряде, но было просто приятно его видеть в миксте», – сказала Сафина в видео в телеграм-канале «Больше!».