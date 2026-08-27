Даниил Медведев, US Open — 2026: сетка турнира, возможный путь до титула
В Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября пройдёт последний в сезоне турнир «Большого шлема» по теннису US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой и возможным путём по турниру восьмой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева. В качестве потенциальных соперников по турниру выбраны игроки с наивысшим рейтингом на начало соревнований.
Предполагаемый путь Даниила Медведева до титула на US Open – 2026:
первый круг: квалифайер/лаки-лузер;
второй круг: Рафаэль Коллиньон (Бельгия, 38);
третий круг: Артур Риндеркнеш (Франция, 29);
четвёртый круг: Фрэнсис Тиафо (США, 12);
1/4 финала: Новак Джокович (Сербия, 5);
1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания, 3);
финал: Александр Зверев (Германия, 2).