Даниил Медведев, US Open — 2026: сетка турнира, возможный путь до титула

В Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября пройдёт последний в сезоне турнир «Большого шлема» по теннису US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой и возможным путём по турниру восьмой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева. В качестве потенциальных соперников по турниру выбраны игроки с наивысшим рейтингом на начало соревнований.

Предполагаемый путь Даниила Медведева до титула на US Open – 2026:

первый круг: квалифайер/лаки-лузер;

второй круг: Рафаэль Коллиньон (Бельгия, 38);

третий круг: Артур Риндеркнеш (Франция, 29);

четвёртый круг: Фрэнсис Тиафо (США, 12);

1/4 финала: Новак Джокович (Сербия, 5);

1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания, 3);

финал: Александр Зверев (Германия, 2).