Григор Димитров пробился в основную сетку US Open — 2026

Бывшая третья ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в основную сетку Открытого чемпионата США — 2026 после того, как его соперник Отто Виртанен из Финляндии снялся с решающего матча квалификации.

35-летний Димитров в 15-й раз выступил в основной сетке US Open. Его лучший результат на этом турнире — полуфинал в 2019 году. Тогда он уступил россиянину Даниилу Медведеву со счётом 6:7, 4:6, 3:6.

Матчи одиночного разряда на мэйджоре в Нью-Йорке пройдут с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира среди мужчин является нынешняя третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.