Елена Рыбакина, US Open — 2026: сетка турнира, возможный путь до титула

В Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября пройдёт последний в сезоне турнир «Большого шлема» по теннису US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой и возможным путём по турниру двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Елены Рыбакиной из Казахстана. В качестве потенциальных соперниц по турниру выбраны игроки с наивысшим рейтингом на начало соревнований.

Предполагаемый путь Елены Рыбакиной до титула на US Open – 2026:

первый круг: Ти Фродин (США);

второй круг: Дарья Видманова (Чехия);

третий круг: Мария Саккари (Греция, 32);

четвёртый круг: Наоми Осака (Япония, 13);

1/4 финала: Ига Швёнтек (Польша, 8);

1/2 финала: Кори Гауфф (США, 4);

финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).