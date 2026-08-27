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Ига Швёнтек, US Open — 2026: сетка турнира, возможный путь до титула

Ига Швёнтек, US Open — 2026: сетка турнира, возможный путь до титула
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В Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября пройдёт последний в сезоне турнир «Большого шлема» по теннису US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой и возможным путём по турниру шестикратной чемпионки мэйджоров Иги Швёнтек из Польши. В качестве потенциальных соперниц по турниру выбраны игроки с наивысшим рейтингом на начало соревнований.

Предполагаемый путь Иги Швёнтек до титула на US Open – 2026:

первый круг: Ван Сиюй (Китай);

второй круг: Симона Вальтерт (Швейцария);

третий круг: Мари Боузкова (Чехия, 25);

четвёртый круг: Белинда Бенчич (Швейцария, 12);

1/4 финала: Елена Рыбакина (Казахстан, 2).

1/2 финала: Кори Гауфф (США, 4);

финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).

Сетка US Open - 2026
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