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«Возможно, ей нужно сменить окружение». Беккер высказался об игре Арины Соболенко

«Возможно, ей нужно сменить окружение». Беккер высказался об игре Арины Соболенко
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался об игре, которую в последние месяцы демонстрирует белорусская теннисистка Арина Соболенко.

«Она потеряла уверенность в своих силах? И это тоже можно заметить, когда в решающие моменты допускаешь невынужденные ошибки. Можно плохо играть, но соперница тоже может ошибиться и отправить мяч в аут. Поэтому в первую очередь нужно постараться попасть в корт, начать розыгрыш, и, возможно, именно соперница отправит мяч в сетку. Когда же ты пытаешься пробить навылет уже первым ударом, это говорит о страхе и неуверенности. Это означает, что ты даже не хочешь вступать в розыгрыш.

Но такое произошло не один раз: это продолжается с апреля, и в какой-то момент подобная ситуация действительно начинает подрывать уверенность в себе. Чего-то не хватает. И вопрос всегда один: способна ли команда, которая её окружает, дать ей то, что необходимо? Или ей нужно сменить окружение? У Иги Швёнтек с весны новый тренер — Франсиско Ройг. Поначалу дела пошли не лучшим образом, но теперь, спустя три месяца, она вернулась к своей прежней форме. Возможно, Соболенко тоже нужен другой подход, другой метод тренировок.

Потому что в какой-то момент, когда ты годами успешно работаешь с одной и той же командой, ты уже слышал всё 11 раз, и больше ничто не способно по-настоящему тебя мотивировать или вдохновлять», – приводит слова Беккера Tennis World Italy.

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