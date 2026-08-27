Сегодня, 27 августа, в Нью-Йорке прошла жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2026 в женском одиночном разряде. Среди россиянок в посев попали четыре теннисистки — Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Анна Калинская. Лидер посева — белоруска Арина Соболенко.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос: Кто станет чемпионкой US Open — 2026?

US Open — 2026. Возможные четвертьфиналистки по посеву:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Линда Носкова (Чехия, 6);

Джессика Пегула (США, 3) – Каролина Мухова (Чехия, 7);

Мирра Андреева (Россия, 5) – Кори Гауфф (США, 4);

Ига Швёнтек (Польша, 8) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2).

US Open — 2026 пройдёт с 30 августа по 12 августа. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко.